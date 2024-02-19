Перейра заявил, что намерен выступить на UFC 301 после UFC 300

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра заявил, что намерен выступить на двух номерных турнирах подряд.

Напомним, на турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США), Перейра проведёт защиту против экс-обладателя титула американца Джамала Хилла.

«Всегда говорил, что хочу защищать титул как можно чаще. Сейчас, когда турниры проходят плотно, у меня есть шанс подраться на UFC 300 и UFC 301, который пройдёт в Рио. Вероятность, что так будет, высока, если я не получу травм в бою с Хиллом. Я делал так раньше в кикбоксинге», − сказал Перейра на своём YouTube-канале.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт высказался об успехе Перейры в организации.