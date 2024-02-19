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WBC дал совет касательно судейства в бою Усика и Фьюри

WBC дал совет касательно судейства в бою Усика и Фьюри
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Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что предложил расширить судейский состав в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Такова была моя рекомендация. Посмотрим. Бокс – это спорт, в котором тяжело добиться изменений. Мы традиционалисты и не хотим изменений. Я продолжу вносить предложения. Некоторым ответственным людям нравится эта идея. Мы предлагали использовать пять-шесть судей, однако это предложение не рассмотрели. Я бы это рекомендовал», — цитирует Сулеймана Sky Sports.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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