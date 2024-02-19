Двалишвили заявил о желании страховать титульный бой О’Мэлли и Веры

Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили заявил, что готов страховать титульный поединок между американцем Шоном О’Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой, который состоится на турнире UFC 299 в марте.

«Я буду готов. Я могу уложиться в вес на пятидневном уведомлении, никаких проблем. Если понадобится замена, я буду рядом. А если нет, то я буду наслаждаться отдыхом и тренировками, как и всегда. В таком случае я встречусь с тем, кто станет чемпионом», — приводит слова Двалишвили издание Sherdog.

Ранее О’Мэлли прокомментировал победу Двалишвили в поединке с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях американцем Генри Сехудо, состоявшемся на турнире UFC 298 в Анахайме (США).