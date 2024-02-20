Уиттакер включил Стрикленда в список возможных соперников

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер, победивший бразильского экс-претендента Пауло Косту на турнире UFC 298, не исключил, что его следующим соперником можем стать американец Шон Стрикленд.

«Это может произойти. В среднем весе много вариантов, любой может подраться с любым в любое время и в любом месте. В UFC всегда давали мне соперников, мне не приходилось выбирать, и я не буду менять свой подход», – сказал Уиттакер на пресс-конференции.

Напомним, Стрикленд завоевал чемпионский титул на турнире UFC 293 в сентябре, сенсационно отобрав его у звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи, после чего в главном событии UFC 298 в январе уступил пояс южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.