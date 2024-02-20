Представлен проморолик к бою Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа

12 мая в Австралии пройдёт поединок за вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF. В ринг выйдут представитель Украины Василий Ломаченко и Джордж Камбосос из Австралии. По случаю предстоящего спортивного события промоутерская компания Top Rank подготовила проморолик поединка.

Промо-ролик боя Ломаченко — Камбосос:

Напомним, Ломаченко в последнем поединке единогласным судейским решением уступил абсолютному чемпиону мира в лёгком весе Девину Хейни. Позже судейское решение раскритиковали многие боксёры и эксперты. В активе Василия 17 побед и три поражения. Камбосос в последнем бою встречался с представителем Великобритании Макси Хьюзом и победил его раздельным решением судей. На счету Джорджа 21 победа и два поражения.