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Чемпион UFC Шон О’Мэлли назвал имена потенциальных соперников

Чемпион UFC Шон О’Мэлли назвал имена потенциальных соперников
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Шон О’Мэлли поделился мнением о бойцах, которые могли бы стать его потенциальными соперниками.

«Сейчас я могу назвать Мераба Двалишвили, Кори Сэндхагена и Илию Топурию. Я могу подраться с каждым из них. Но сейчас я настроен на 9 марта. Что бы ни случилось после, я крайне уверен в себе.

Мераба можно победить. Генри почти нокаутировал его, Марлон Мораес почти нокаутировал его. У Мераба безумно хороший бензобак, хорошая борьба, и вообще он опасный противник. Но когда я думаю о страшном сопернике, то понимаю, что это Илия», — сказал О’Мэлли на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Ближайшим соперником Шона будет эквадорец Марлон Вера. Их бой пройдёт на UFC 299 в ночь с 9 на 10 марта мск.

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