Проигравший нокаутом Волкановски рассказал, кто победил в 1-м раунде боя с Топурией

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски поделился мнением о своём недавнем поединке с представителем Испании Илией Топурией. Их бой проходил на турнире UFC 298 и завершился в пользу Топурии. Победу он добыл нокаутом во втором раунде. Таким образом, Илия отобрал у Александра титул чемпиона UFC в полулёгком дивизионе.

«Я думаю, что судьи отдавали мне предпочтение в первом раунде. Что касается второго раунда, то мне кажется, что я начал набирать обороты ещё больше. Я был готов перейти на другой уровень. Собирался начать прибавлять, но Илия проделал отличную работу», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Для Волкановски поражения в бою с Топурией стало четвёртым в карьере. Также в его активе 26 побед.