Хилл: не беспокоюсь насчёт простоя перед боем с Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, американец Джамал Хилл поделился ожиданиями от предстоящего поединка с действующим обладателем титула организации, бразильцем Алексом Перейрой.

«Нет, я не беспокоюсь насчёт простоя. Я – это я, и я делаю своё дело. Умею быть только самим собой. Так что я выйду, буду собой в октагоне, а там посмотрим, что будет дальше. Я сфокусировал на Перейре всё своё внимание без остатка. Моя команда бросила на этот матч все силы, так что Алекс будет в опасности», – сказал Хилл в интервью журналисту Ааарону Бронстетеру.

Ранее стало известно о том, что поединок между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом за титул чемпиона в полутяжёлой весовой категории состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

Отметим, что Хилл не выходил в октагон с января 2023 года.