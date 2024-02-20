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Мендес назвал три боя, в которых хочет увидеть Махачева

Мендес назвал три боя, в которых хочет увидеть Махачева
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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева, спрогнозировал трёх следующих соперников российского бойца.

«Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра — а затем титульный бой в полусреднем весе. Это три следующих боя Ислама по моей версии. Я хотел бы, чтобы Махачев стал чемпионом в полусреднем весе в 2025 году. Хочу это увидеть. И я знаю, что он это сделает», – сказал Хавьер Мендес в интервью Helen Yee Sports.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Российский спортсмен сейчас занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Следующий соперник Ислама и дата поединка ещё не назначены.

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