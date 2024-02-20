Непобеждённый Иан Гарри рассказал, с кем хочет провести следующий бой

Непобеждённый ирландский боец смешанных единоборств Иан Гарри, выступающий в полусредней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бросил вызов бывшему претенденту на титул чемпиона UFC, американцу Колби Ковингтону.

«Я хочу подраться только с одним парнем. Его зовут Колби Ковингтон по прозвищу Хаос. Я хочу отправить тебя на пенсию. Ты не готов справиться с моей скоростью! Я заставлю тебя пожалеть обо всём, что ты сказал», — сказал Гарри после боя с американцем Джеффом Нилом.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля по московскому времени в Анахайме (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В рамках основного карда американский боец Джефф Нил встречался с представителем Ирландии Ианом Гарри. Бой проходил в полусредней весовой категории. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гарри раздельным решением судей (30-27; 30-27; 28-29).