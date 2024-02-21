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Делишес Ори назвал условие, при котором Фьюри сможет победить Усика

Делишес Ори назвал условие, при котором Фьюри сможет победить Усика
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Родившийся в Москве британский боксёр Делишес Ори поделился мыслями о предстоящем поединке между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Их бой запланирован на май нынешнего года. По мнению Ори, Тайсон сможет победить Усика, если подойдёт к бою с правильным ментальным настроем.

«Думаю, Фьюри справится. Если у Тайсона будет всё в порядке с головой, Усику его будет очень сложно победить», — приводит слова Ори издание Sky Sports.

Напомним, Фьюри и Усик должны были провести бой 17 февраля, но незадолго до даты противостояния Тайсон получил рассечение во время спарринга и был вынужден отказаться от выступления.

Проморолик к поединке между Тайсоном Фьюри и Александнром Усиком:

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