Майкл Биспинг занял категоричную позицию по главному бою UFC 300

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг, ныне являющийся экспертом, дал комментарий по поводу главного боя на турнире UFC 300. Напомним, спортивное шоу возглавит поединок бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе Джамала Хилла и Алекса Перейры – действующего чемпиона дивизиона. По словам Биспинга, он полностью одобряет выбор соперников для главного боя.

«Фантастическая новость, блестящий бой. Конечно, поединок Майкла Чендлера и Конора Макгрегора был бы великолепен, бой Джона Джонса со Стипе Миочичем или Томом Аспиналлом был бы феноменальным, но мы знали, что этого не произойдёт.

Джамал Хилл – законный претендент. Он добровольно отказался от пояса. Алекс Перейра – чемпион в двух весовых категориях. Его успех феноменален. Я не понимаю всей этой болтовни в Сети. Люди критикуют просто ради того, чтобы покритиковать», — сказал Биспинг на канале TNT Sports в YouTube.