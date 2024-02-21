Мухаммад: если в UFC хотели видеть Эдвардса на UFC 300, они знают того, кто сказал бы «да»

Известный американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал, что никогда не получал предложения выступить на турнире UFC 300. Спортивное шоу возглавит поединок бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе Джамала Хилла и Алекса Перейры – действующего чемпиона дивизиона

«Мне никогда не предлагали бой на UFC 300. Но, честно говоря, я стараюсь во всём видеть положительные моменты. Что я услышал? Трое парней отказались [от боя с Леоном Эдвардсом]. Если бы в UFC действительно хотели видеть Леона Эдвардса на UFC 300, они знают парня, который сказал бы «да», и это был бы я», — сказал Мухаммад в эфире The Schmozone.

UFC 300 пройдёт 13 апреля.

Ранее журналист Ариэль Хельвани назвал бойцов, отказавшихся от боя с Эдвардсом на UFC 300.