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Вячеслав Дацик и его сын подписали бессрочные контракты с ВС России

Вячеслав Дацик и его сын подписали бессрочные контракты с ВС России
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Звёздный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик заявил, что вместе с сыном Ярославом подписал бессрочный контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации.

По словам спортсмена, они будут числиться в 31-й дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ (ВДВ).

«Мы из батальона «Невский» ушли в декабре. Сейчас весь отряд, который ушёл из батальона, вошёл в 31-ю дивизию ВДВ, расквартирована в Ульяновске. Я с Ярославом, как всегда, последний, провалялся из-за травмы», — приводит слова Дацика издание «РИА Новости Спорт».

Всего на счету Дацика в смешанных единоборствах семь побед (три — нокаутом) и восемь поражений. В августе россиянин провёл боксёрский поединок с экс-бойцом UFC британцем Оли Томпсоном и победил нокаутом.

* контракт, истекающий по окончании мобилизации

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