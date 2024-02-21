Директор Ural FC: бой Василевского и Ковалёва — это молодость против опыта

Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин поделился ожиданиями от поединка между россиянином Вячеславом Василевским и белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз. Встреча возглавит турнир Ural FC 6, который состоится 1 марта в Москве, в Международном центре бокса в «Лужниках».

«Бой Василевского и Белаза — это очень крутой ход наших матчмейкеров. Это отличная идея. Василевский – заслуженный мастер спорта по боевому самбо, яркий спортсмен, который сделал многое для развития и боевого самбо, и ММА в России. А Ковалёв — дерзкий, голодный и неутомимый боец. И такая афиша является украшением нашего турнира.

У обоих есть удар и характер. Это противостояние можно охарактеризовать как молодость и неутомимые амбиции против опыта и высокого профессионализма. Думаю, Белаз в своей манере будет переть вперёд, а Василевский – искать моменты, подлавливать оппонента на ошибках. Ведь мы прекрасно знаем, как Василевский может подловить своего соперника. Уверен, что мы увидим яркий, динамичный и зрелищный бой. Я нахожусь в предвкушении этой встречи», — приводит слова Габдуллина пресс-служба.