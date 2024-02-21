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Экс-чемпион UFC Хилл ответил, повлияет ли травма на его бой с Перейрой

Экс-чемпион UFC Хилл ответил, повлияет ли травма на его бой с Перейрой
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался о своём восстановлении после травмы ахилла, из-за которой он был вынужден оставить титул.

Напомним, на UFC 300 в апреле Хилл сразится с действующим чемпионом бразильцем Алексом Перейрой.

«Ещё один вопрос заключается в моём здоровье. Люди говорят, что я поспешил. Нет, это не так. Я тренируюсь, спаррингую и уже несколько недель работаю на полном ходу. Нет никаких сдерживающих факторов. Ничто не мешает. Когда я говорю «на полном ходу», то это означает, что я работаю на максимальной скорости, мощности и делаю всё как обычно. Нет никаких опасений. Мой ахилл — не проблема. Вообще», — сказал Хилл на своём YouTube-канале.

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