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Андре Уорд считает, что профессиональный бокс должен перенять модель UFC

Андре Уорд считает, что профессиональный бокс должен перенять модель UFC
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказал мнение о том, что профессиональный бокс должен работать по модели UFC.

«Я знаю, что болельщикам нравится модель, которую применяют в UFC. Они хотят видеть её в боксе. Лично я очень уважаю всё то, что сделали Дана Уайт и UFC. Но мне кажется, что там слишком уж много контроля. Нужно, чтобы все работали сообща. Нужен человек с миллиардами долларов, который соберёт всех промоутеров и договорится с ними, что отныне он будет лично контролировать все процессы. Но в этом бизнесе слишком много эго — эго промоутеров, эго менеджеров. Не думаю, что они согласятся, чтобы всем процессом управлял кто-то один. Поэтому не думаю, что это когда-либо произойдёт», — приводит слова Уорда BoxingScene.

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