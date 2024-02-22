Андре Уорд считает, что профессиональный бокс должен перенять модель UFC

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказал мнение о том, что профессиональный бокс должен работать по модели UFC.

«Я знаю, что болельщикам нравится модель, которую применяют в UFC. Они хотят видеть её в боксе. Лично я очень уважаю всё то, что сделали Дана Уайт и UFC. Но мне кажется, что там слишком уж много контроля. Нужно, чтобы все работали сообща. Нужен человек с миллиардами долларов, который соберёт всех промоутеров и договорится с ними, что отныне он будет лично контролировать все процессы. Но в этом бизнесе слишком много эго — эго промоутеров, эго менеджеров. Не думаю, что они согласятся, чтобы всем процессом управлял кто-то один. Поэтому не думаю, что это когда-либо произойдёт», — приводит слова Уорда BoxingScene.