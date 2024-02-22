Алекс Перейра не включил Магомеда Анкалаева в четвёрку сильнейших полутяжеловесов UFC

Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, бразилец Алекс Перейра назвал четвёрку лучших бойцов в своей весовой категории.

«Хилл не является вторым лучшим полутяжеловесом после меня. Он четвёртый. После меня идут Блахович, Прохазка и только потом Хилл.

Магомед Анкалаев? Хотелось бы доказать, что люди ошибаются, ведь многие говорят, что он побьёт меня. Настанет момент, и у меня появится возможность закрыть всем рот по поводу моей работы в партере», — сказал Перейра на YouTube-канале One Hour MMA.

Напомним, Алекс Перейра встретится с Джамалом Хиллом на юбилейном турнире UFC 300, который состоится 13 апреля текущего года. Он пройдёт в городе Лас-Вегас (штат Невада, США).

Перейра и Хасбик снялись в проморолике Alpha Fight Series: