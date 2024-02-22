Уайт: Путин подарил Хабибу недвижимость на сумму в $ 20 млн сразу после боя с Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, как президент России Владимир Путин наградил Хабиба Нурмагомедова за победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Он ещё не успел вернуться в раздевалку после боя, а Владимир Путин уже говорил с ним по телефону. Путин подарил ему и его отцу недвижимость в России на сумму около $ 20 млн. Затем он отправился на мусульманские территории, где было это всё: машины, деньги, спортзалы, всё, что он захочет»,— сказал Уайт на YouTube-канале Games With Names.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступление в смешанных единоборствах.