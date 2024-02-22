Стал известен следующий соперник Алексея Папина

Российский боксёр и экс-чемпион мира по версии IBF Алексей Папин проведёт свой следующий поединок против представителя Нигерии Остина Ннамди, сообщает пресс-служба IBF.

Их бой станет главным событием турнира Бетсити. Вечер бокса, который пройдёт 8 марта в столице Республики Адыгея Майкопе. Бой будет длиться 10 раундов.

В своём активе Алексей имеет 15 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и два поражения. Последний раз Алексей Папин выходил в ринг в октябре 2023 года. Тогда он уступил единогласным решением соотечественнику Сослану Асбарову.

Остин Ннамди последний раз выходил в ринг 3 февраля 2024 года, где уступил единогласным решением российскому боксёру Александру Дорофееву. Нигерийский боксер имеет семь побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, и четыре поражения.