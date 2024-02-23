Немков — Каппелоцца: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится объединённый турнир по смешанным единоборствам чемпионов Bellator и PFL. Главным поединком прелимов станет встреча российского экс-чемпиона Bellator Вадима Немкова и бразильца Бруно Каппелоцци.

Российский боец проведёт свой дебютный бой в тяжёлом весе на объединённом турнире двух крупных бойцовских промоушенов.

В своём последнем бою, который проходил на турнире Bellator 297 в 2023 году, в ночь с 16 на 17 июня мск, Немков сражался с представителем Кубы Йоэлем Ромеро. Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось победой россиянина единогласным решением судей. На счету Вадима 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

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