Брайан Ортега прокомментировал поражение Волкановски в бою с Топурией

Топовый боец полулёгкого веса Брайан Ортега прокомментировал поражение австралийского бойца Александра Волкановски в бою с испано-грузинским бойцом Илией Топурией.

Их бой стал главным событием турнира UFC 298, который прошёл в минувшее воскресенье, 18 февраля, в Анахайме, США.

«Спасибо Илие. Он победил. Это было впечатляюще – Илия сотворил очень, очень сокрушительный нокаут. Что касается Волка, я пытаюсь взглянуть под разными углами. План Топурии на бой был действительно хорош: сохранять спокойствие, отходить назад, наносить мощные удары… А потом Волк, я не знаю. Мне показалось, что это не тот Волк, верно? Видя его и дравшись с ним (Ортега встречался с Волкановски осенью 2021 года. — Прим. «Чемпионата»), я думаю, что ты двигаешься по-другому. Но, очевидно, ты подстраиваешься под каждого соперника, который у тебя есть, так что кто знает. Но мне любопытно посмотреть, что сейчас будет в полулёгком весе», – цитирует Ортегу спортивный портал mma junkie.