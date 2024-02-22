Умар Кремлёв рассказал о разработке компьютерной игры, посвящённой боксу

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв дал комментарий о разработке российскими программистами новой игры, которая будет посвящена боксу.

«Мы сейчас занимаемся разработкой своей компьютерной игры. Она обязательно попадёт в программу «Игр будущего» (Масштабный международный спортивный турнир, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. — Прим. «Чемпионата»). Эта игра просто взорвёт виртуальный мир, она будет гораздо сильнее UFC 5. Скажу больше, UFC 5 покажется картриджем от Денди по сравнению с тем, что мы готовим. [Новые] российские игры появятся в ближайшее время и будут гораздо сильнее американских, потому что сильнейшие разработчики в мире — это россияне и белорусы», — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.