Кори Сэндхаген назвал условия, при которых он примет бой с Умаром Нурмагомедовым

Боец UFC Кори Сэндхаген, выступающий в легчайшем весе, открыт к поединку с Умаром Нурмагомедовым, но на определённых условиях.

«Это был не столько отказ, сколько типа: «Эй, дай мне немного времени подумать об этом», потому что мне действительно кажется, что в этой ситуации мной, возможно, будут немного пренебрегать – только потому, что я чувствовал, что я теперь в более выгодном положении. Если вы в паре, чтобы сразиться с кем-то, и один парень снимается, а затем вы выигрываете свой бой, по моему мнению, вы в некотором роде впереди, верно?

Но когда я говорил с UFC, и они подняли этот вопрос, я сказал: «Эй, просто дайте мне немного времени подумать об этом», потому что, если вы, ребята, говорите мне, что это произойдет, я должен драться за титул следующим, тогда уж точно. Но если ситуация не изменится, тогда рейтинги будут иметь некоторое значение.

Теперь я стою рядом с Умаром, если он одержит хорошую победу 2 марта, будет хорошо выглядеть и будет выступать потрясающе, и они не дадут мне следующему титульный бой, то организуйте нам с Умаром поединок на Международной неделе боя (традиционно она проходит в первых числах июля — Прим. «Чемпионата»). Очевидно, что многое должно произойти, но я все еще открыт для Умара. Я просто чувствовал, что опередил его на один бой, и теперь, когда у него есть возможность выступить, я определенно снова готов к этому»? — сказал Сэндхаген MMA на SiriusXM.