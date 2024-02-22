Стало известно, с кем проведёт бой Фрэнсис Нганну в ММА

Камерунский боец смешанных единоборств, выступающий в промоушене PFL, Фрэнсис Нганну проведёт свой следующий бой с победителем пары Райан Бейдер и Ренан Феррейра. Об этом сообщает официальный аккаунт лиги PFL в социальных сетях.

Напомним, что Нганну проведёт свой второй бой по боксу 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Его оппонентом будет экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии IBO, IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа.

Американский боец и чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер имеет в своем активе 34 победы и 7 поражений. Последний раз он дрался с Фёдором Емельяненко на турнире Bellator 290, 4 февраля 2023 года. Их бой завершился нокаутом в первом раунде от Бейдера.

Ренан Феррейра одержал 10 побед при четырех поражениях. Последний раз бразильский боец выступал в финале Гран-при PFL в тяжёлом весе 24 ноября 2023 года. Его оппонентом был российский боец Денис Гольцов, которого Ренан нокаутировал в первом раунде.