Мераб Двалишвили готов страховать титульный бой О'Мэлли-Вера

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили выразил желание страховать титульный бой между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой, который станет главным событием турнира UFC 299. Бой назначен на 10 марта и пройдёт он в Майами.

«Я сумасшедший. Я соглашусь (стать страхующим бойцом на титульный поединок Шона О'Мэлли и Марлона Веры — Прим. «Чемпионата»). Руководство не предлагало мне этого, но на пресс-конференции кто-то из журналистов спросил Дану об этом, и он сказал: «Посмотрим». Мне пока никто не предлагал, но я бы хотел быть резервным бойцом. Я очень хорош. У меня нет проблем сделать вес за пять дней. Я могу просто жить своей обычной жизнью, и начну снижать вес за пять дней до этого, я буду готов», — заявил Мераб Двалишвили на YouTube-канале передачи MMA Hour.