Двалишвили: я верю, что мне дадут титульный бой

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили сказал, что верит в то, что станет следующим претендентом на титул после чемпионского боя Шона О'Мэлли и Марлона Вера, который пройдет 10 марта 2024 года на турнире UFC 299.

«Да, я верю, что они дадут мне титульный бой. Ничего личного. Когда я впервые увидел Шона Шелби (один из ключевых матчмейкеров UFC — Прим. «Чемпионата»), он зашел в раздевалку и сказал: «Отличный бой. Эта толпа сходила по тебе с ума», а я такой: «Спасибо вам, сэр. Большое вам спасибо за то, что дали мне еще один вызов, чтобы показать всем, что я следующий претендент на титул». И он сказал: «Погнали», — и на этом все закончилось»,— заявил Мераб Двалишвили на YouTube-канале передачи MMA Hour.

В данный момент Мераб Двалишвили идёт на серии из 9 побед, самой длинной в своём дивизионе.