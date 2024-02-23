Брайан Ортега рассказал о своём ментальном состоянии после поражения от Яира Родригеса

Американский боец смешанных единоборств Брайан Ортега рассказал, что получал негатив от фанатов после поражения в бою с Яиром Родригесом.

«Это депрессия, это печаль взяли верх, потому что все, что я хочу, — это драться. Вы проходите через эти битвы, в которых люди понятия не имеют, насколько сильно вы отдаёте себя. Вы пытаетесь быть позитивным и говорите всем типа: «Ребята, я возвращаюсь», а они просто смеются над вами или подталкивают вас. Вы начинаете думать так: «Чувак, я благодарен вам, ребята, потому что у меня есть работа, и вы, ребята, предоставляете мне её». Но меня также обескураживает то, насколько негативно вы, ребята, можете относиться к таким бойцам, как я, когда мы пытаемся вернуться.

Мы живём, чтобы развлекать вас, ребята, верно. Мы, очевидно, зарабатываем деньги и всё такое, чтобы мы могли заботиться о наших семьях, и это плюс нашей работы. Но вы знаете, мы выходим развлекать вас, ребята, и участвуем в битвах, и, как вы сказали, мы жертвуем ради этого своими телами. И я, наконец, смирился с тем фактом, что я люблю фанатов и ценю их, но я делаю это, потому что я защитник и кормилец для своей семьи», — сказал Брайан Ортега в интервью Кевину Иоле.