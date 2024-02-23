Шон О'Мэлли подтвердил, что следующим претендентом на пояс будет Двалишвили

Чемпион легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли заявил, что Мераб Двалишвили станет следующим претендентом на титул в случае, если О'Мэлли защитит пояс в бою с Марлоном Верой.

«Начну сначала: изначально я звонил Илие. Я хотел боя с Топурией. Меня это волнует, но я также думал, что фанаты будут в восторге от этого. Однако я получил много критики от вас, ребята, со словами: «Ты уклоняешься от Мераба, Мераб следующий», так что Мераб следующий. Давай сделаем это, Мераб. Я вам говорю, ребята: я нокаутирую Мераба.

Когда я буду драться с Мерабом, я нокаутирую его. Он не аккуратный. А я точный. Я слишком быстрый и опасный. Говорю вам, ребята: я выключу Мераба ещё хлеще, чем Алджо. В бою с Алджо был технический нокаут. Мераб, я усыпляю тебя и выпрямлю тебе нос», — цитирует О'Мэлли портал MMAJunkie.