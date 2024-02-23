Чарльз Оливейра уверен, что после победы над Царукяном он получит реванш с Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра сказал, что после победы над Арманом Царукяном он будет следующим драться за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе.

«Я готов к бою с Арманом. Я готов к этому бою, очень взволнован. Это не вопрос возможности, это вопрос желания. Мы знаем, что это произойдёт. Я следующий в очереди на титул. В прошлый раз я травмировался, но я готов. Давайте сделаем так, чтобы это произошло», — цитирует Оливейру портал MMAJunkie.

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев должны были провести реванш в рамках турнира UFC 294, в Абу-Даби. Однако за две недели до поединка Оливейра сообщил, что получил глубокую сечку и он был вынужден сняться с боя. Ему на замену вышел Александр Волкановски. Реванш Махачева и Волкановски завершился победой Ислама в первом раунде, нокаутом.