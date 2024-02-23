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Вадим Немков успешно сделал вес перед боем с Бруно Каппелоццей

Вадим Немков успешно сделал вес перед боем с Бруно Каппелоццей
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Российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков успешно прошёл процедуру официального взвешивания перед поединком с бразильским бойцом Бруно Каппелоццей.

Вадим показал на весах 108 кг. Вес Бруно составил 107,05 кг.

Напомним, поединок с Каппелоццей станет дебютом Вадима Немкова в тяжёлом весе. Последний раз Немков выходил в октагон на турнире Bellator 297, который состоялся 16 июня 2023 года. Его соперником был кубинский ветеран Йоэль Ромеро. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Вадима Немкова единогласным решением судей. В активе российского бойца 17 побед, два поражения и один поединок был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами.

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