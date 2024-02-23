Чарльз Оливейра дал прогноз на бой с Арманом Царукяном

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра высказался о своём предстоящем поединке с топовым российским бойцом армянского прохождения Арманом Царукяном. Оливейра дал понять, что он уверен в своей победе.

«Хотя это и не главное событие, я знаю, что это будет отличный бой. Вопрос заключается не в том, смогу ли я победить, потому что, считайте, я уже это сделал – вышел, нокаутировал, ушёл», – сказал Чарльз Оливейра в интервью ESPN.

Напомним, Чарльз Оливейра проведёт поединок с Арманом Царукяном в рамках турнира UFC 300. UFC 300 пройдёт 13 апреля в Лас-Вегасе (США). Бойцы проведут трёхраундовый поединок. Ожидается, что победитель встретится с чемпионом лёгкого веса представителем России Исламом Махачевым.