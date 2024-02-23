Нганну: моё желание вернуться в MMA никуда не пропало

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну, выступающий в промоушене PFL, сообщил о том, что он по-прежнему заинтересован в боях по правилам смешанных единоборств.

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«Моё желание вернуться в MMA никуда не пропало. Думаю, я подерусь с победителем боя Бейдер – Феррейра, когда вернусь в MMA. Когда конкретно это произойдёт? Всё зависит от того, как пройдёт мой поединок 8 марта. Бейдер и Феррейра – оба чемпионы. И один из них станет двойным чемпионом. Лучше способа определить, кто будет моим соперником, думаю, просто не было, я ведь и сам чемпион, если вы вдруг забыли», – приводит слова Хищника MMA Fighting.

Напомним, Нганну проведёт свой второй бой по боксу 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Его оппонентом будет экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBO, IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа.