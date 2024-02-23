Морено и Ройвал успешно сделали вес перед боем на турнире UFC Fight Night 237

25 февраля в Мехико состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237. В главном событии вечера экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено проведёт поединок с американцем Брэндоном Ройвалом.

Сегодня, 23 февраля, состоялась церемония взвешивания в преддверии предстоящего ивента. Морено и Ройвал успешно сделали вес. Оба показали одинаковую массу тела – 57,15 кг.

Отметим, что изначально Морено должен был драться с представителем Ирака Амиром Альбази, но тот был вынужден сняться с поединка из-за травмы, полученной во время тренировочного процесса.

В общей сложности на счету Морено 30 боёв в ММА, в которых он одержал 21 победу и потерпел семь поражений. Ещё два поединка с его участием завершились вничью. В активе Ройвала 15 побед при семи поражениях.