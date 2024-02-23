Стали известны результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 237

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В ночь на 25 февраля в Мехико состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237, в главном событии которого экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено проведёт поединок с американцем Брэндоном Ройвалом. 23 февраля завершилась церемония взвешивания, посвящённая предстоящему ивенту.

Её результаты приведены ниже.

Главный бой вечера, наилегчайший вес: Брэндон Морено (57,15 кг) vs Брэндон Ройвал (57,15 кг)

Полулёгкий вес: Яир Родригес (66,22 кг) vs Брайан Ортега (66,22 кг)

Лёгкий вес: Дэниел Зеллхубер (70,76 кг) vs Франсиско Прадо (70,76 кг)

Легчайший вес: Рауль Росас (61,68 кг) vs Рики Турсиос (61,68 кг)

Женский минимальный вес: Ясмин Хауреги (52,16 кг) vs Сэм Хьюз (52,16 кг)

Лёгкий вес: Мануэль Торрес (70,3 кг) vs Крис Данкан (70,76 кг)

Легчайший вес: Кристиан Киньонес (61,23 кг) vs Раони Барселос (61,23 кг)

Наилегчайший вес: Хесус Агилар (57,15 кг) vs Матеус Мендонка (57,15 кг)

Наилегчайший вес: Эдгар Чайрес (59,42 кг) * vs Даниэл да Силва Ласердо (57,6 кг) *

Лёгкий вес: Клаудио Пуэльес (70,76 кг) vs Фарес Зиам (70,76 кг)

Наилегчайший вес: Роналдо Родригез (57,15 кг) vs Денис Бондарь (57,15 кг)

Наилегчайший вес: Виктор Альтамирано (56,69 кг) vs Фелипе дос Сантос (56,24 кг)

Полулёгкий вес: Эрик Силва (66,22 кг) vs Мухаммад Наимов (66,22 кг)

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* Эдгар Чайрез и Даниэл Ласерда не смогли уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории.