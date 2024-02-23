Биспинг дал прогноз на бой Родригеса с Ортегой

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг поделился ожиданиями от предстоящего поединка топовых полулегковесов UFC – Яира Родригеса и Брайана Ортеги.

«Ортега возвращается голодным и решительным, он настроен извлечь из карьеры максимум. Этому парню уже 33 года, так что для него наступает момент “сейчас или никогда”. Что касается навыков в партере, то здесь я отдаю Брайну огромное преимущество. Он чёрный пояс по джиу-джитсу очень высокого уровня. В стойке ему нужно будет резать углы, сокращать дистанцию, чтобы Яир не мог использовать свои быстрые и мощные удары ногами и вертушки. Если Брайан сможет делать это, а также перевести Родригеса в партер, он выиграет этот бой», – сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

Напомним, в ночь на 25 февраля в Мехико состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237. В соглавном бою ивента Родригес сразится с Ортегой.