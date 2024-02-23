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Стало известно, когда может пройти следующий бой Шавката Рахмонова

Стало известно, когда может пройти следующий бой Шавката Рахмонова
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Эдуард Базров, тренер по борьбе непобеждённого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, рассказал о том, когда топовый полусредневес может провести следующий поединок.

«Травма, конечно, серьёзная была, чуть-чуть ещё беспокоит. Но всё идёт к тому, что он скоро восстановится на 100 процентов, и он уже начнет тренироваться в полную силу, потому что бой, надеюсь, могут дать в начале лета», – сказал Базров в интервью Sports.kz.

Шавкат Рахмонов предыдущий бой провёл против Стивена Томпсона в декабре 2023 года на турнире UFC 296. Тогда он победил удушающим приёмом во втором раунде.

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Сейчас казахстанский боец занимает третье место в рейтинге полусредней категории UFC.

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