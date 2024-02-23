Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Казахстанский боец UFC Рахмонов рассказал о смене гражданства

Казахстанский боец UFC Рахмонов рассказал о смене гражданства
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал о смене гражданства в 2011 году.

«Я родился в Сурхандарьинской области Узбекистана. Там очень жаркий климат: летом 45–55 градусов. Очень непросто находиться на улице. В 2011 году окончательно переехал в Казахстан, получил без проблем паспорт ввиду национальности — казах — и сразу участвовать начал в чемпионатах страны», — заявил Шавкат в подкасте «Друг Шаекина».

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Сейчас казахстанский боец занимает третье место в рейтинге полусредней категории UFC. Номад предыдущий бой провёл против Стивена Томпсона в декабре 2023 года на турнире UFC 296. Тогда он победил удушающим приёмом во втором раунде.

Материалы по теме
Менеджер Рахмонова прокомментировал информацию об отказе Шавката драться с Эдвардсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android