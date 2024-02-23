Казахстанский боец UFC Рахмонов рассказал о смене гражданства

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал о смене гражданства в 2011 году.

«Я родился в Сурхандарьинской области Узбекистана. Там очень жаркий климат: летом 45–55 градусов. Очень непросто находиться на улице. В 2011 году окончательно переехал в Казахстан, получил без проблем паспорт ввиду национальности — казах — и сразу участвовать начал в чемпионатах страны», — заявил Шавкат в подкасте «Друг Шаекина».

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Сейчас казахстанский боец занимает третье место в рейтинге полусредней категории UFC. Номад предыдущий бой провёл против Стивена Томпсона в декабре 2023 года на турнире UFC 296. Тогда он победил удушающим приёмом во втором раунде.