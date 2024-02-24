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Рахмонов: я могу выйти на титульный поединок, есть такая вероятность

Рахмонов: я могу выйти на титульный поединок, есть такая вероятность
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Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов допускает, что он получит бой за титул UFC в полусреднем весе в этом году.

«Сейчас у меня небольшой отдых, пока что заканчиваю свои дела. Когда следующий бой? Пока неизвестно. В СМИ пишут всякое. Камару Усман? Если получится, то, возможно, мы проведём с ним бой. Я могу выйти на титульный поединок, есть такая вероятность. Никто не знает заранее, что будет. Сейчас я один из претендентов на титул UFC в своём весе», — заявил Шавкат в подкасте «Друг Шаекина».

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Сейчас казахстанский боец занимает третье место в рейтинге полусредней категории UFC. Номад предыдущий бой провёл против Стивена Томпсона в декабре 2023 года на турнире UFC 296. Тогда он победил удушающим приёмом во втором раунде.

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