Райзен уверенно победил Сибскану в битве блогеров на турнире AMC Fight Nights 123

В эти минуты в Москве проходит грандиозный турнир AMC Fight Nights 123, который радует яркими противостояниями. В соглавном событии в клетке сошлись суперзвёзды медиафутбола Артём Райзен и Андрей Сибскана.

Блогеры, которые имели давний конфликт, провели поединок в MMA-перчатках без партера. Их бой был рассчитан на пять раундов по две минуты. И он продлился всю дистанцию. На протяжении десяти минут сражения Райзен уверенно вёл бой и доминировал над своим соперником. В первом раунде Артём дважды отправил Андрея в нокдаун. Сибскана же много клинчевал и старался вязать Райзена.

Дело дошло до решения судей, которые по итогам пяти раундов единогласным вердиктом отдали победу Райзену.

Напомним, в главном событии турнира AMC Fight Nights 123 чемпион организации в лёгкой весовой категории Магомед Сулумов сразится с Александром Сарнавским.