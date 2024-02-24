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Сарнавский победил Сулумова и стал чемпионом AMC Fight Nights в лёгком весе

Сарнавский победил Сулумова и стал чемпионом AMC Fight Nights в лёгком весе
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24 февраля в Москве завершился турнир AMC Fight Nights 123. В главном событии вечера в поединке за звание чемпиона организации в лёгкой весовой категории Магомед Сулумов сразился с бывшим бойцом ACA и Bellator Александром Сарнавским.

Бой завершился победой Сарнавского удушающим приемом на 4-й минуте и 33-й секунде третьего раунда. Таким образом, Александр стал новым чемпионом AMC Fight Nights в лёгком дивизионе.

Теперь профессиональный рекорд Сарнавского в смешанных единоборствах составляет 41-8. На счету Сулумова 10 побед и три поражения.

Напомним, в со-главном бою AMC Fight Nights 123 сошлись суперзвёзды медиафутбола: Артём Райзен и Андрей Сибскана. Блогеры прошли всю дистанцию. По итогам пяти раундов Райзен одержал победу единогласным решением судей.

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