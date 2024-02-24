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Джек Делла Маддалена назвал возможный поединок с Шавкатом Рахмоновым «боем мечты»

Джек Делла Маддалена назвал возможный поединок с Шавкатом Рахмоновым «боем мечты»
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Австралийский боец смешанных единоборств Джек Делла Маддалена признался, что мечтает провести поединок с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым.

«‎Бой моей мечты, да – бой с Шавкатом Рахмоновым в Перте (Австралия. — Прим. «Чемпионата») стал бы моим пятираундовым поединком за титул чемпиона мира. Я думаю, что он самый жёсткий боец в дивизионе, не считая меня. Думаю, что в этом и заключается большая проблема. Очевидно, конечно, Гилберт, крутой боец и я рассчитываю на хороший бой с ним. Но если я думаю о следующем самом крутом парне в дивизионе, то это Шавкат Рахмонов.

Мне нравится этот вызов. Думаю, что он один из самых сложных соперников, не беря в расчёт чемпиона. Но я думаю, что в таком бою, если ты победишь Шавката, тебе не смогут не дать ничего другого, кроме как титульный бой», — цитирует Маддалену портал MMAJunkie.

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