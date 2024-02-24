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Тренер Нганну рассказал, с кем Фрэнсис хотел бы подраться из пары Феррейра — Бейдер

Тренер Нганну рассказал, с кем Фрэнсис хотел бы подраться из пары Феррейра — Бейдер
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Главный тренер Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик ответил, с кем хотел бы встретиться его подопечный из пары Ренан Феррейра и Райан Бейдер, поединок между которыми пройдёт 25 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«‎Я знаю, что Фрэнсиса больше интересует Ренан, на мой взгляд. Чем больше я говорю с Фрэнсисом об ММА, тем больше понимаю, что Феррейра его впечатлил. Когда он дрался, Фрэнсис написал мне: «‎Я думаю, этот парень хорош». Думаю, что этот бой определённо заинтриговал его», — сказал Никсик в интервью порталу MMAJunkie.

Напомним, последний раз Фрэнсис Нганну выступал по правилам ММА на турнире UFC 270 в январе 2022 года. Тогда его оппонентом был французский боец Сириль Ган. Поединок завершился победой Фрэнсиса единогласным решением судей.

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