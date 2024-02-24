Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с Гилбертом Бёрнсом

Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена прокомментировал предстоящий бой с бразильским ветераном Гилбертом Бёрнсом.

«Он очень хорош в ММА. Он хорошо комбинирует комбинации, он агрессивен, и я думаю, что одна из его лучших черт — это его жёсткость. Думаю, что его будет трудно победить. Но я интенсивно готовлюсь. Я хочу добиться финиша. Мне нужно финишировать. Вы знаете, я показал себя не лучшим образом в своих последних двух боях – два раздельных решения. Я готовлюсь дать вам финиш», — цитирует Делла Маддалену портал MMAJunkie.

Напомним, поединок Джека Делла Маддалены и Гилберта Бёрнса назначен на турнир UFC 299, который пройдёт 10 марта в Майами.

Последний раз Делла Маддалена выходил в октагон на турнире UFC Fight Night: Грассо vs Шевченко 2, который прошёл 16 сентября 2023 года. Его оппонентом был Кевин Холланд, которого Джек победил раздельным решением судей.