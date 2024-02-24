Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL vs. Bellator. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон вручит пояса чемпионов победителям титульных боёв на турнире PFL vs Bellator

Майк Тайсон вручит пояса чемпионов победителям титульных боёв на турнире PFL vs Bellator
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель PFL Дон Дэвис рассказал, что легендарный абсолютный экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон на грядущем турнире PFL vs Bellator будет вручать специальные пояса чемпионов победителям в титульных боях.

«Я позвонил Майку две недели назад, потому что подумал, что нет более подходящего человека, который мог бы вручить первый в истории пояс по единоборствам, вручаемый чемпиону, победившему чемпиона, чем величайший чемпион всех времен Майк Тайсон», — сказал председатель PFL Дон Дэвис в интервью ESPN Марку Раймонди.

В частности, такие пояса получат победители в боях: Ренан Феррейра — Райан Бейдер, Импа Касанганай — Джонни Эблин и Патрисио Фрейре — Габриэль Брага.

Напомним, что Габриэль Брага вышел на замену чемпиону прошлогоднего сезона PFL Хесусу Пиньедо, который должен был изначально драться с Патрисио Фрейре.

Материалы по теме
57-летний Майк Тайсон показал видео боксёрской тренировки
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android