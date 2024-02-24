Майк Тайсон вручит пояса чемпионов победителям титульных боёв на турнире PFL vs Bellator

Председатель PFL Дон Дэвис рассказал, что легендарный абсолютный экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон на грядущем турнире PFL vs Bellator будет вручать специальные пояса чемпионов победителям в титульных боях.

«Я позвонил Майку две недели назад, потому что подумал, что нет более подходящего человека, который мог бы вручить первый в истории пояс по единоборствам, вручаемый чемпиону, победившему чемпиона, чем величайший чемпион всех времен Майк Тайсон», — сказал председатель PFL Дон Дэвис в интервью ESPN Марку Раймонди.

В частности, такие пояса получат победители в боях: Ренан Феррейра — Райан Бейдер, Импа Касанганай — Джонни Эблин и Патрисио Фрейре — Габриэль Брага.

Напомним, что Габриэль Брага вышел на замену чемпиону прошлогоднего сезона PFL Хесусу Пиньедо, который должен был изначально драться с Патрисио Фрейре.