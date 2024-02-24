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ESPN: следующим соперником Джервонты Дэвиса станет непобеждённый американец

ESPN: следующим соперником Джервонты Дэвиса станет непобеждённый американец
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Чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) вернётся на ринг в конце весны или начале лета, сообщает ESPN.

Соперником Дэвиса, который проведёт защиту титула WBA в лёгком весе (до 61,2 кг), станет непобеждённый соотечественник Фрэнк Мартин (18-0, 12 KO).

Фрэнку Мартину 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и все свои поединки провёл на территории США.

29-летний Дэвис в своём последнем бою, состоявшемся в апреле, нанёс первое поражение в карьере звёздному соотечественнику Райану Гарсии, нокаутировав его ударом по корпусу в седьмом раунде. Американец также становился чемпионом во втором полулёгком (до 59 кг) и первом полусреднем дивизионах (до 63,5 кг).

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