Дана Уайт рассказал, как ему пришла идея пригласить Джо Рогана на роль комментатора в UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал о том, как ему пришла идея пригласить Джо Рогана, ныне звезду организации, на работу комментатором.

«Я прыгнул в самолёт, полетел в Нью-Йорк и начал убирать старые офисы [предыдущих владельцев UFC]. Я опустошал все коробки и отправлял в Вегас то дерьмо, которое, как мне казалось, нужно держать подальше.

Там был видеомагнитофон и чёртовы кассеты, которые можно было смотреть сутками. Я, наверное, пересмотрел 250-300 кассет просто для того, чтобы убедиться, что это нам не нужно. Итак, я включил кассету, это было ток-шоу Кинена Айвори Уэйанса (американского режиссёра и актёра. – Прим. «Чемпионата»), и там был Джо Роган.

Я знал Джо Рогана по шоу «Фактор страха», я смотрел его. Джо Роган говорил, насколько круты бойцы UFC и что они делают с каратистами, снимающимися в кино. Я подумал: «А этот парень знает, о чём говорит. Он умный, смешной и него подвешен язык». Он работал в UFC до того, как мы купили компанию. Он брал интервью за кулисами, но я не знал об этом. Я связался с ним, и мы начали общаться. Я спросил, не хочет ли он стать комментатором», — сказал Уайт в подкасте Games with Names.