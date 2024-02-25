«Пора проснуться». Джейк Пол отреагировал на слова Серроне о гонораре за бой с Макгрегором

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, отреагировал на заявление члена Зала славы UFC соотечественника Дональда Серроне.

Напомним, Серроне признался, что его гонорар за PPV-бой со звездой организации и экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором составил всего $ 200 тысяч.

«Бойцам пора проснуться. Ковбой – легенда, вложившая годы и годы труда. Настоящий ветеран. Этот ивент принёс, вероятно, $ 80 млн», — написал Пол в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Пол неоднократно критиковал Дану Уайта за низкие, по его мнению, зарплаты бойцов, на что получал от генерального директора UFC негативные ответы.