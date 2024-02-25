Майк Тайсон вручил Вадиму Немкову специальный пояс чемпиона

Абсолютный экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон вручил бывшему чемпиону Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянину Вадиму Немкову символический пояс после победы в бою на турнире PFL vs Bellator.

Фото: Скрин из трансляции

Напомним, на турнире Немков одержал победу над бразильцем Бруно Каппелоццой. Поединок завершился победой российского бойца во втором раунде. В общей сложности Вадим одержал в смешанных единоборствах 17 побед и потерпел два поражения.

Напомним, Немков дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в августе 2017-го впервые подрался в американском промоушене Bellator. В 2020 году Немков завоевал титул Bellator, досрочно победив американца Райана Бейдера, После этого Немков четыре раза защищал титул.

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