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В сентябре на уникальном стадионе «Сфера» в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC

В сентябре на уникальном стадионе «Сфера» в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC
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15 сентября 2024 года в американском Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 306, сообщает пресс-служба промоушена. Мероприятие пройдёт на уникальном стадионе «Сфера» и будет приурочено ко Дню независимости Мексики.

Ранее на турнире на UFC Fight Night 237 в Мехико был отменён один из поединков основного карда, в котором должны были сойтись американские бойцы легчайшего веса Рауль Росас-младший и Рики Турсиос. Бой не состоялся из-за болезни Росаса-младшего.

В главном бою UFC Fight Night 237 встретятся экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено из Мексики и американец Брэндон Ройвал. В соглавном поединке вечера сойдутся бойцы полулёгкого веса Яир Родригес (Мексика) и Брайан Ортега (США).

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